Antoine Semenyo remporte un trophée qu'il n'oubliera jamais avec Manchester City

Des débuts de rêve. Antoine Semenyo , arrivé à Manchester City en janvier, a été élu joueur du mois de février par la Premier League , ce vendredi. L’attaquant de 26 ans remporte cette distinction pour la première fois de sa carrière, après avoir inscrit 3 buts et délivré 1 passe décisive en 5 matchs de championnat.

« C’est un moment formidable pour moi. Gagner le prix du joueur du mois de la Premier League si peu de temps après avoir rejoint City est quelque chose que je n’oublierai jamais » , confie Semenyo au site de Manchester City. Espérons quand même que ce n’était pas le but d’une vie ou d’une carrière.…

CT pour SOFOOT.com