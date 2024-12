information fournie par So Foot • 13/12/2024 à 16:06

Antoine Kombouaré bluffé par le parcours européen de Brest

Le modèle brestois.

À l’avant-veille du déplacement du FC Nantes sur la pelouse du Stade brestois ce dimanche pour le compte de la 15 e journée de Ligue 1, Antoine Kombouaré était présent en conférence de presse pour préfacer le déplacement des Canaris dans le Finistère. Pas au mieux en championnat, Brest a poursuivi ce mardi sa belle série européenne en battant le PSV Eindhoven (1-0), un parcours salué par le technicien kanak : « On est admiratifs de cette équipe, qui fait un parcours exceptionnel en C1. Je suis très content pour mon pote Éric Roy. On sait que ce sera très compliqué pour nous. Ils ont des blessés et pourtant ils continuent de gagner. Ils font du bon travail. »…

FG pour SOFOOT.com