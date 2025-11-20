Antoine Griezmann se fixe de grands objectifs avec l’Atlético
Les curseurs au max.
Alors qu’il a récemment dépassé la barre symbolique des 200 buts avec son club, Antoine Griezmann a encore faim . Interrogé par le journal AS , l’attaquant des Colchoneros s’est livré sur ses ambitions personnelles et collectives. Récemment prolongé jusqu’en 2027, il ne compte pas s’arrêter là . « J’en veux plus. Il me reste encore des jambes pour jouer et être un joueur important du club. Et je dois le prouver. » …
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
