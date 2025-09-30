Antoine Griezmann inscrit son 200e but avec l’Atlético de Madrid
Pour l’histoire.
Alors que l’Atlético de Madrid menait déjà tranquillement 2-0 face à l’Eintracht Francfort ce mardi soir, le Wanda Metropolitano a assisté à un moment d’histoire. Sur un service de Julián Álvarez, Antoine Griezmann est venu alourdir la note de près. Un but loin d’être anodin, puisqu’il s’agit de son 200 e avec les Colchoneros , dont il est déjà largement meilleur buteur.…
TB pour SOFOOT.com
