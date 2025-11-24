Victoire dans la souffrance pour Reims, qui passe devant Montpellier au classement
Stade de Reims 2-0 Montpellier
Buts : Tia (9 e ) et Nakamura (90 e +6) pour les Rémois
Sans se montrer brillant, le Stade de Reims s’est imposé à domicile face à Montpellier ce lundi soir (2-0) dans le choc des deux ex de Ligue 1. Les hommes de Karel Geraerts enregistrent ainsi un troisième succès de rang toutes compétitions confondues. Malgré une prestation globalement satisfaisante, les Montpelliérains n’ont pas réussi à tromper Ewen Jaouen, sollicité à plusieurs reprises au cours de la seconde période.…
FL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer