 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Victoire dans la souffrance pour Reims, qui passe devant Montpellier au classement
information fournie par So Foot 24/11/2025 à 22:50

Victoire dans la souffrance pour Reims, qui passe devant Montpellier au classement

Victoire dans la souffrance pour Reims, qui passe devant Montpellier au classement

Stade de Reims 2-0 Montpellier

Buts : Tia (9 e ) et Nakamura (90 e +6) pour les Rémois

Sans se montrer brillant, le Stade de Reims s’est imposé à domicile face à Montpellier ce lundi soir (2-0) dans le choc des deux ex de Ligue 1. Les hommes de Karel Geraerts enregistrent ainsi un troisième succès de rang toutes compétitions confondues. Malgré une prestation globalement satisfaisante, les Montpelliérains n’ont pas réussi à tromper Ewen Jaouen, sollicité à plusieurs reprises au cours de la seconde période.…

FL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Réduit à dix, Everton gifle Manchester United
    Réduit à dix, Everton gifle Manchester United
    information fournie par So Foot 24.11.2025 23:07 

    Manchester United 1-0 Everton Buts : Kiernan Dewsbury-Hall (29 e ) pour les Toffees Carton rouge : Gueye (13 e ) pour Everton … FL pour SOFOOT.com

  • Mason Greenwood à l'OM, un atout et un malaise permanent
    Mason Greenwood à l'OM, un atout et un malaise permanent
    information fournie par So Foot 24.11.2025 23:04 

    Maître artificier de l'Olympique de Marseille, Mason Greenwood contribue grandement au rayonnement offensif de son équipe cette saison. Une réussite sportive qui ne suffira pas à effacer les agissements passés de l'attaquant de 24 ans. Le malaise est et restera ... Lire la suite

  • Luis Campos annonce la couleur pour le mercato hivernal du PSG
    Luis Campos annonce la couleur pour le mercato hivernal du PSG
    information fournie par So Foot 24.11.2025 22:08 

    Pas d’opération « Kvara 2.0 » en vue pour cet hiver. Pourquoi chercher loin quand on a déjà tout ce qu’il faut à disposition ? C’est ce que Luis Campos a laissé entendre à l’occasion de la célébration des 50 ans du centre de formation du Paris Saint-Germain, qui ... Lire la suite

  • Le carton rouge lunaire de la semaine : Idrissa Gueye exclu... pour avoir tarté un coéquipier
    Le carton rouge lunaire de la semaine : Idrissa Gueye exclu... pour avoir tarté un coéquipier
    information fournie par So Foot 24.11.2025 21:30 

    Idrissa Guez. Certains carton rouge sont plus stupides que d’autres ; Idrissa Gueye vient encore d’en apporter la preuve ce lundi . En déplacement sur la pelouse de Manchester United, Everton a rapidement été réduit à dix après l’expulsion du milieu sénégalais, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank