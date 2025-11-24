Mason Greenwood à l'OM, un atout et un malaise permanent

Maître artificier de l'Olympique de Marseille, Mason Greenwood contribue grandement au rayonnement offensif de son équipe cette saison. Une réussite sportive qui ne suffira pas à effacer les agissements passés de l'attaquant de 24 ans. Le malaise est et restera profond.

Il est passé meilleur buteur du championnat, ce vendredi soir, après son doublé face à Nice, portant son total à dix réalisations en treize journées de championnat. Mason Greenwood marche sur l’eau en ce début de saison. L’attaquant est indéniablement l’atout offensif majeur de l’OM, intraitable à la finition avec 33 buts inscrits, une première à ce stade de la saison depuis 1948. Un bilan épatant, ponctué de beaux passements de jambe et d’une influence certaine dans le cœur du jeu de son équipe, qui ne doit pour autant pas faire oublier le passé, celui des accusations de violences conjugales, tentative de viole et menace de mort, documentée par des photos et des enregistrements audio très violents à l’époque, avant que les charges soient abandonnées en février 2023.

Le soutien gênant de De Zerbi

Débarqué à Marseille en provenance de Getafe à l’été 2024, le meilleur joueur UNFP du mois d’octobre avait grandement divisé la communauté marseillaise à son arrivée. Au point que le maire de Marseille, Benoît Payan, avait exprimé son refus catégorique que le « c lub soit couvert par la honte de quelqu’un qui tape sa femme » et exhorté Pablo Longoria à ne pas faire de « faute majeure ». Le temps est passé, Greenwood a montré l’étendue de son talent sur le terrain et annoncé en février dernier la naissance de son deuxième enfant avec sa femme, Harriet Robson.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com