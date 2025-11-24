Luis Campos annonce la couleur pour le mercato hivernal du PSG
Pas d’opération « Kvara 2.0 » en vue pour cet hiver.
Pourquoi chercher loin quand on a déjà tout ce qu’il faut à disposition ? C’est ce que Luis Campos a laissé entendre à l’occasion de la célébration des 50 ans du centre de formation du Paris Saint-Germain, qui s’est déroulée ce lundi au Campus du club.…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer