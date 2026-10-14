Anthropic demande la révision d'une affaire concernant la qualification de "risque pour la sécurité" par le Pentagone

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Anthropic a demandé mardi à une cour d’appel américaine de réexaminer un jugement qui avait confirmé la décision du Pentagone de classer l’entreprise spécialisée dans l’IA comme un risque pour la sécurité nationale au sein de la chaîne d’approvisionnement, dans le cadre d’un litige portant sur les mesures de sécurité mises en place pour sa technologie.

* En septembre, une cour d’appel fédérale avait confirmé cette désignation par une décision prise à deux voix contre une, estimant, à l’instar du Pentagone, que les restrictions de sécurité imposées par l’entreprise pouvaient compromettre les opérations militaires. Selon Anthropic, son inscription sur la liste noire du Pentagone lui a coûté des milliards de dollars en pertes commerciales.

* La majorité des juges a estimé que le Pentagone avait agi de manière raisonnable après qu’Anthropic eut refusé que son IA soit utilisée dans des armes autonomes ou à des fins de surveillance de masse, et la cour a rejeté l’argument de l’entreprise selon lequel elle aurait fait l’objet de représailles de la part du ministère de la Défense en raison de ses positions sur la sécurité de l’IA.

* Dans sa requête déposée mardi auprès de la Cour d’appel des États-Unis à Washington, DC, en vue d’une nouvelle audience, Anthropic a fait valoir que la majorité du collège avait mal interprété et détourné une loi fédérale “visant des acteurs étrangers hostiles pour en faire une loi s’appliquant présomptivement à tout prestataire du gouvernement”.

* La cour a autorisé le Pentagone à prendre des mesures à l’encontre d’Anthropic “sans aucune procédure préalable de désignation et malgré des preuves évidentes que cette désignation constituait une mesure de représailles à l’encontre des déclarations d’Anthropic sur la sécurité de l’IA”, a déclaré l’entreprise.

* Dans le cadre d’une autre action en justice en août, un juge fédéral de Californie a invalidé une désignation parallèle fondée sur une autre loi.

* Le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, a appelé à une réglementation couvrant toutes les entreprises américaines pionnières dans le domaine de l’IA, tandis que l’administration Trump a privilégié une approche favorable à la croissance.