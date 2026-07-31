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Anthropic affirme que ses modèles d'IA ont piraté les systèmes de trois entreprises lors de tests
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 01:21
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte tout au long du texte)

Anthropic a déclaré jeudi que son modèle d’IA Claude avait piraté les systèmes de trois organisations lors de tests, quelques jours après que son concurrent OpenAI eut révélé qu’un agent malveillant s’était livré à une série de piratages pendant plusieurs jours chez la société d’IA Hugging Face.

Claude a obtenu un accès non autorisé aux systèmes lors d’évaluations de cybersécurité, après qu’une erreur de configuration a permis aux modèles d’accéder à Internet depuis des environnements de test censés être isolés, a expliqué Anthropic.

La société a indiqué avoir identifié ces incidents après avoir examiné 141.006 cycles d’évaluation de la cybersécurité, un processus qu’elle a lancé à la suite des révélations d’OpenAI.

“Claude a compromis l’infrastructure des organisations touchées en utilisant des techniques élémentaires, telles que l’exploitation de mots de passe faibles et de terminaux non authentifiés”, a-t-elle précisé.

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