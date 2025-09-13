Anthony Martial quitte Athènes mais reste dans l'exotisme

Ce n’est pas forcément là où on aurait imaginé Anthony Martial à 29 ans .

Après l’AEK FC (Grèce) la saison dernière, l’ancien crack de Manchester United reste dans l’exotisme avec une signature au Mexique, aux Rayados de Monterrey . L’attaquant français (9 buts en 23 matchs la saison passée) et son salaire de gourmand étaient devenu indésirable à Athènes. À noter que le mercato mexicain ne fermait ses portes que le 12 septembre, ce qui a permis ce mouvement.…

JB pour SOFOOT.com