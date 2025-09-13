 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Anthony Martial quitte Athènes mais reste dans l'exotisme
information fournie par So Foot 13/09/2025 à 10:49

Anthony Martial quitte Athènes mais reste dans l'exotisme

Anthony Martial quitte Athènes mais reste dans l'exotisme

Ce n’est pas forcément là où on aurait imaginé Anthony Martial à 29 ans .

Après l’AEK FC (Grèce) la saison dernière, l’ancien crack de Manchester United reste dans l’exotisme avec une signature au Mexique, aux Rayados de Monterrey . L’attaquant français (9 buts en 23 matchs la saison passée) et son salaire de gourmand étaient devenu indésirable à Athènes. À noter que le mercato mexicain ne fermait ses portes que le 12 septembre, ce qui a permis ce mouvement.…

JB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Roberto De Zerbi agacé par le temps perdu
    Roberto De Zerbi agacé par le temps perdu
    information fournie par So Foot 13.09.2025 00:22 

    Deux victoires en quatre matchs, ça ne lui suffit pas. Content de la large victoire de son Olympique de Marseille devant Lorient à l’occasion de la quatrième journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi a quand même trouvé le moyen d’émettre quelques critiques sur la situation ... Lire la suite

  • Benjamin Pavard revient sur la tactique de Marseille
    Benjamin Pavard revient sur la tactique de Marseille
    information fournie par So Foot 12.09.2025 23:48 

    Première apparition avec son nouveau maillot, et premier but ! C’est peu dire que Benjamin Pavard, arrivé à l’Olympique de Marseille cet été en provenance de l’Inter, a activement participé à la large victoire du club phocéen devant Lorient. Auteur de la deuxième ... Lire la suite

  • Ligue 2 : Le Red Star et Troyes confirment, Rodez rejoint Pau
    Ligue 2 : Le Red Star et Troyes confirment, Rodez rejoint Pau
    information fournie par So Foot 12.09.2025 22:58 

    Les leaders vont bien, merci pour eux. En effet, ni Troyes ni le Red Star n’a chuté lors de la cinquième journée de Ligue 2 : les deux premiers de la classe se sont même imposés sur le même score, marquant trois buts et n’en concédant aucun. L’Estac a ainsi battu ... Lire la suite

  • Marseille dompte rapidement Lorient
    Marseille dompte rapidement Lorient
    information fournie par So Foot 12.09.2025 22:48 

    Menés et en infériorité numérique dès le quart d'heure de jeu, Lorient n'a rien pu faire contre l'Olympique de Marseille. Sans forcer, les Phocéens ont retrouvé le goût de la victoire et pu célébrer quelques recrues : Benjamin Pavard a marqué pour sa première, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank