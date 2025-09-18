Anthony Lopes ne comprend pas le choix de carrière de Valentin Rongier et Quentin Merlin
Ce n’est pas OL-Sainté, mais c’est un derby quand même.
Venant d’un ancien Lyonnais, ce n’est pas une surprise : Anthony Lopes, gardien du FC Nantes, a forcément été interrogé sur le choix de carrière de Valentin Rongier et Quentin Merlin, tous les deux formés à Nantes et désormais fièrement vêtus de rouge et noir, à la veille de leur retour à la Beaujoire samedi à 17 heures.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
