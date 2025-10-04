 Aller au contenu principal
Anthony Lopes frustre Brest et Nantes arrache un troisième nul de suite
information fournie par So Foot 04/10/2025 à 21:14

Anthony Lopes frustre Brest et Nantes arrache un troisième nul de suite

Anthony Lopes frustre Brest et Nantes arrache un troisième nul de suite

Brest 0-0 Nantes

Pas de buts mais un peu de spectacle quand même.

Malgré une belle dynamique et deux victoires de suite en championnat, Brest n’a pas réussi à se défaire de Nantes au stade Francis-le- Blé (0-0) . La faute, essentiellement, à un Anthony Lopes des très grands soirs dans les buts des Canaris. Énorme par deux fois devant Ludovic Ajorque, avec qui il s’est même payé une accolade en première période, il a aussi mis en échec Éric-Junior Dina-Embimbe et Pathé Mboup. Avec des latéraux, Kenny Lala et Bradley Locko très en jambes, Brest a globalement dominé une rencontre au cours de laquelle Mathis Abline a tenté de planter son premier but de la saison, sans réussite.…

JF pour SOFOOT.com

