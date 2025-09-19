Anthony Gordon juge Barcelone au dessus des équipes de Premier League
Gordon cuisine la Premier League.
Défait 2-1 ce jeudi soir par le FC Barcelone, Newcastle entame sa campagne de Ligue des champions avec zéro point dans la musette. Après un début de match convaincant, l’intensité des Magpies s’est effritée au fil des minutes . La faute à la conservation de balle tyrannique du Barça , admiré par les yeux doux du buteur du soir pour Newcastle, Anthony Gordon.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
