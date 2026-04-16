Anthony Caci : « Je suis trop vieux pour Strasbourg maintenant »

Blessé pendant sept longs mois, Anthony Caci (28 ans) a repris la compétition dimanche dernier avec Mayence. Au meilleur des moments pour lui, juste avant le quart de finale retour de Ligue Europa Conférence face à Strasbourg (victoire 2-0 des Allemands à l'aller), où il a passé onze ans de sa vie. Un moment qui s'annonce fort en émotion pour lui, face à une équipe, et surtout un club qui ont beaucoup changé depuis son départ.

Anthony, tu viens d’arriver à Strasbourg pour ce quart de finale retour. Ça veut dire que tu es dans le groupe pour ce match à la Meinau ! Ça a été quand même un soulagement. J’avais déjà cette envie d’y être au match aller mais c’était compliqué, j’avais repris trois jours avant… Mais là, je suis rassuré d’être dans le groupe pour le retour.

Tu vas affronter Strasbourg, ton ancien club, que tu as connu pendant plus de dix ans, dans un quart de finale de Coupe d’Europe. A quel point c’est improbable ? …

Propos recueillis par Timothé Crépin pour SOFOOT.com