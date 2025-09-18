Ansu Fati marque pour la première fois depuis deux ans
Tout n’est pas à jeter finalement.
Pendant que l’AS Monaco se faisait humilier par le Club Bruges (4-1), Ansu Fati, lui, n’a pas totalement foiré sa soirée. Lors de cette première journée de la Ligue des champions, l’ailier, prêté par le FC Barcelone, est entré en jeu à la 64ᵉ à la place de Folarin Balogun avant de s’offrir un petit pion à la 90ᵉ+2, permettant à l’ASM de réduire l’écart et d’au moins sauver l’honneur. Ce but n’est pas anodin pour l’international espagnol puisqu’il n’avait plus fait trembler les filets depuis près de deux ans. …
