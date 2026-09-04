Annecy sur le podium, le Red Star lance sa saison et Dunkerque fait du surplace

Annecy sur le podium, le Red Star lance sa saison et Dunkerque fait du surplace

Il ne faut pas se fier aux apparences.

Si les têtes de gondole du championnat de Ligue 2 n’étaient pas à l’affiche et que trois des cinq rencontres se sont soldées par des nuls, on s’est tout sauf ennuyé ce vendredi soir. Annecy pensait devoir se contenter du point du nul face à Grenoble, mais Paul Venot a offert le derby des Alpes aux siens de la tête dans les dernières minutes de la rencontre (1-2). Ce succès permet à son équipe de grimper provisoirement sur la deuxième marche du podium.…

TM pour SOFOOT.com