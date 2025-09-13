Annecy et Grenoble s'offrent tous les deux un braquage à domicile

Le Cholismo n’est pas mort : il vit juste en Ligue 2.

Même sans beaucoup toucher le ballon (tous les deux affichent 31% de possession de balle), Annecy et Grenoble ont gagné sur le même score ce samedi (1-0) , respectivement sur Reims et Dunkerque. À Gaston-Gérard – où les Savoyards ont pris leurs quartiers alors que leur Parc des sports est encore en travaux –, Clément Billemaz a surpris les visiteurs juste avant la pause grâce à une mauvaise sortie du portier Ewen Jaouen (45 e ). Au Stade des Alpes, une réalisation dès l’entame de match sur corner, avec une tête bien claquée par le défenseur Stone Mambo (3 e ) a permis au GF38 de signer son premier succès de la saison.…

JB pour SOFOOT.com