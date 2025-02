information fournie par So Foot • 06/02/2025 à 18:34

Anis Hadj Moussa a snobé le LOSC pendant le mercato d’hiver

Le vent est glacial dans le Nord.

Passé par le centre de formation du RC Lens, Anis Hadj Moussa était bien parti pour rejoindre Lille durant le dernier mercato hivernal. Les discussions entre l’attaquant polyvalent du Feyenoord et les dirigeants des Dogues étaient avancées durant le mois de janvier. Pourtant, il est devenu « soudainement injoignable » et « n’a plus répondu à un seul coup de fil ni message » , d’après les informations de L’Équipe .…

EL pour SOFOOT.com