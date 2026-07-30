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Angleterre-L'incendie dans l'Est ne menace pas les sites nucléaires à proximité
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 16:52
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Un incendie de forêt en cours dans l'est de l'Angleterre, l'un des plus importants que la région ait connus, n'affecte pas les installations nucléaires situées à proximité et ne devrait pas se propager vers celles-ci, ont déclaré jeudi les pompiers et les exploitants.

Les sites en question sont la centrale nucléaire de Sizewell B, exploitée par le groupe français EDF, ainsi que celle de Sizewell C, en cours de construction. L'incendie de forêt se trouvait à quelques kilomètres au nord de ces installations.

Les services de lutte contre les incendies et de secours du Suffolk ont indiqué avoir renforcé leur dispositif d'intervention, précisant que le feu qui ravage Dunwich Heath, sur la côte est de l'Angleterre, constitue l'un des événements les plus difficiles à surmonter de l'histoire du comté.

L'incendie a entraîné l'évacuation de communes voisines et des fermetures de routes.

"Le relief et les terrains entre nous, l'incendie et Sizewell B et C font qu'il n'y a pas de risque significatif de propagation de l'incendie", a déclaré aux journalistes Jon Lacey, chef des pompiers locaux, ajoutant que les deux sites étaient sous surveillance et que les autorités se concertaient avec leurs exploitants.

Les équipes de Sizewell C ont indiqué que l'incendie présentait un faible risque pour le projet en raison de sa distance par rapport au site et des cours d'eau. EDF a de son côté déclaré que le sinistre n'affectait pas les opérations à Sizewell B, qui est séparé du feu par un plan d'eau.

La secrétaire d'Etat au Logement, Angela Rayner, a indiqué que le gouvernement suivait attentivement la situation et se tenait à prêt à apporter son soutien.

(Reportage Sam Tabahriti, version française Benjamin Mallet, édité par Sophie Louet)

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