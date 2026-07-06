Angleterre : keep calm and drink tequila

Ils ont vu le précipice de près, ils ont survécu. Spécialiste des sorties de route rocambolesques après s’être vue trop belle, l’Angleterre aurait-elle enfin la réponse à toutes les turbulences en 2026 ? Attention quand même, on ne se défait pas d’un tel ADN aussi facilement.

« Prenez un autre shot et envoyez un texto à votre patron pour lui dire que vous ne viendrez pas demain. » Cette fois ça y est, l’euphorie a gagné toute l’Angleterre. Dans la bouche du héros Jude Bellingham comme dans celle de tous les fans des Three Lions de Mexico à Manchester, l’habituelle vague d’ivresse qui frappe la perfide Albion à chaque grand tournoi est enfin lancée. Il faut dire qu’après avoir survécu au traquenard tendu par la RDC en seizièmes de finale, voir la bande de Thomas Tuchel sortir triomphante de la bataille de l’Azteca a de quoi générer un grand optimisme. Après des années de malédiction, is it finally coming home ?

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Par Tom Binet pour SOFOOT.com