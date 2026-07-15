Angleterre-Argentine : toujours plus que du foot

Diego Maradona, Antonio Rattín, David Beckham et Osvaldo Ardiles : tous ont à leur manière participé à la rivalité entre l’Argentine et l’Angleterre. À l’aube d’une demi-finale de Coupe du monde entre les deux pays, retour sur ce qui rend spéciale cette rencontre, entre guerre sur le terrain et en dehors.

Si la main de Dieu de Diego Maradona face aux Anglais en 1986 est peut-être l’image du XX e siècle footballistique, suivie par son but d’anthologie trois minutes plus tard, elle est d’autant plus importante qu’elle s’inscrit dans une des rivalités les plus fortes de ce sport. Ce quart de finale de Coupe du monde intervient dans un contexte particulier, celui d’une première confrontation hostile en 1966, le sélectionneur anglais Alf Ramsey traitant les Argentins « d’animaux » et d’une guerre quatre ans plus tôt entre les deux pays pour les îles Malouines. Encore aujourd’hui, le « match des AA » pour une place en finale de la Coupe du monde ne manque pas d’électricité dans l’air.

1966, la genèse de la rivalité sportive

Mondial anglais, quart de finale entre l’Argentine et le pays hôte, round 1 déjà rugueux. L’arbitre semble avoir avalé son sifflet sur les fautes anglaises, de quoi mettre en rogne le capitaine de l’ Albiceleste , Antonio Rattín, qui exprime son mécontentement auprès de l’Allemand Rudolf Kreitlein. L’homme en noir ne comprend pas l’espagnol, le joueur en bleu et blanc ne parle ni l’anglais ni l’allemand, et se fait expulser d’un geste de la main (les cartons n’existant pas). Le grand milieu de terrain refuse de sortir, demande un interprète et fait un caprice – à juste titre – pendant 23 minutes durant lesquelles il s’assoit sur le tapis rouge réservé à la reine et froisse le drapeau anglais du poteau de corner. « Depuis le tirage au sort des arbitres, avancé d’une heure sans nous prévenir pour qu’on n’y soit pas, jusqu’à notre quart de finale, tout était cuisiné d’avance pour que les Anglais soient champions du monde » , avançait Antonio Rattín en 2014 auprès de L’Équipe , dénonçant la nomination d’un arbitre allemand pour Angleterre-Argentine et d’un officiel anglais pour Allemagne-Uruguay.…

Nathan Beaufils pour SOFOOT.com