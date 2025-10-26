Angers et Le Havre sortent de la zone rouge, Rennes s'effondre contre Nice

Des buts sur toutes les pelouses, un course au maintien relancée et un entraîneur sur la sellette, le multiplex de la neuvième journée de Ligue 1 a tenu toutes ses promesses. Les bonnes opérations du week-end en bas de tableau ont été signées par Angers et Le Havre, tandis que Rennes s'est incliné sur sa pelouse face à Nice.

Pour cette neuvième journée de Ligue 1, le multiplex est venu prendre la relève de la rencontre très animée entre Lille et Metz qui s’est achevée sur le score de 6 à 1. Le vent semble redoubler d’intensité en Bretagne avec la défaite des Rennais, qui n’ont plus pris les trois points depuis le 14 septembre et la réception de Lyon, face à Nice (1-2). Angers et Le Havre, de leur côté, ont réalisé les bons coups du week-end dans la course au maintien en s’imposant respectivement face à Lorient (0-2) et à Auxerre (0-1).

Angers et Le Havre se donnent de l’air

Si la saison est encore longue, deux rencontres entre quatre prétendants à la relégation se disputaient ce dimanche. Ce sont finalement Angers et Le Havre qui se sont imposés et sortent de la zone de relégation, contrairement à leurs adversaires respectifs qui plongent eux dans la zone rouge. Alors que les Angevins n’avaient plus connu le succès en Ligue 1 depuis la première journée face au Paris FC, les protégés d’Alexandre Dujeux ont renoué avec la victoire face à Lorient. Un succès qui doit beaucoup à sa jeunesse et notamment à Prosper Peter qui a réussi à ouvrir le score peu après le quart d’heure de jeu sur un service trois étoiles d’Amine Sbai (1-0, 16 e ) . Les Lorientais auraient pu revenir à hauteur quelques minutes plus tard mais Aiyegun Tosin a vu son penalty détourné par Hervé Koffi (22 e ). La défense des Merlus a continué de subir en deuxième période jusqu’au moment où Sidiki Chérif a inscrit le but du break pour le SCO après un rush en solitaire (2-0, 59 e ) .…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com