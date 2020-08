Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Angela Merkel invitée à Brégançon le 20 août, annonce l'Elysée Reuters • 14/08/2020 à 12:35









ANGELA MERKEL INVITÉE À BRÉGANÇON LE 20 AOÛT, ANNONCE L'ELYSÉE PARIS (Reuters) - La chancelière allemande, Angela Merkel, rencontrera Emmanuel Macron le jeudi 20 août au fort de Brégançon, où réside actuellement le président de la République, annonce vendredi l'Elysée, confirmant des informations de Reuters. Cette "réunion de travail" portera entre autres sur les grands dossiers de la rentrée en Europe comme la coordination liée au COVID, le cadre financier pluriannuel de l'Union européenne et le Brexit, ainsi que sur des sujets d'actualité comme la Biélorussie, le Liban ou la situation en Méditerranée orientale, précise la présidence française. Elle rappelle que le dernier chancelier allemand invité à la résidence d'été des présidents français était Helmut Kohl sous la présidence de François Mitterrand en 1985. (Michel Rose, version française Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.