Ángel Di María choisit le camp de Lionel Messi face à Cristiano Ronaldo

Tous les Argentins se lèvent contre CR7.

Ángel Di María est l’un des heureux élus à avoir pu jouer dans la même équipe que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Il a partagé le maillot du Real Madrid avec le Portugais pendant quatre ans, et celui de l’Argentine avec son compatriote jusqu’en juillet 2024. Ainsi, il est sûrement l’un des mieux placés pour parler du débat sans fin entre pain au chocolat et chocolatine… pardon, entre Cristiano Ronaldo et Leo Messi.…

RA pour SOFOOT.com