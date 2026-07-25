Ángel Correa de retour en Argentine

Cucu, cucorrea. Ángel Correa s’engage à River Plate. Le Champion du monde argentin, 31 ans seulement, revient au pays, onze ans après être parti de San Lorenzo. Le club argentin, qui cherche à se développer en Europe, annonce un transfert à hauteur de treize millions d’euros . La saison dernière, il évoluait aux Tigres UANL, avec notamment André-Pierre Gignac.

L’attaquant sortait de dix saisons pleines à l’Atlético de Madrid, où il avait disputé 469 matchs, remporté une Liga et une Ligue Europa, en 2018.…

UL pour SOFOOT.com