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Ángel Correa de retour en Argentine
information fournie par So Foot 25/07/2026 à 11:12
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Ángel Correa de retour en Argentine

Ángel Correa de retour en Argentine

Cucu, cucorrea. Ángel Correa s’engage à River Plate. Le Champion du monde argentin, 31 ans seulement, revient au pays, onze ans après être parti de San Lorenzo. Le club argentin, qui cherche à se développer en Europe, annonce un transfert à hauteur de treize millions d’euros . La saison dernière, il évoluait aux Tigres UANL, avec notamment André-Pierre Gignac.

L’attaquant sortait de dix saisons pleines à l’Atlético de Madrid, où il avait disputé 469 matchs, remporté une Liga et une Ligue Europa, en 2018.…

UL pour SOFOOT.com

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