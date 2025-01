information fournie par So Foot • 27/01/2025 à 09:52

Ange Postecoglou sous la menace à Tottenham

Un Ange parti trop tard.

La crise s’aggrave à Tottenham. Après une nouvelle défaite, cette fois contre Leicester (1-2), les supporters des Spurs ont laissé exploser leur colère, réclamant la démission du président Daniel Levy. Pendant ce temps, Ange Postecoglou, de plus en plus isolé, a admis que son avenir n’était plus entre ses mains .…

MJ pour SOFOOT.com