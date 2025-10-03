Ange Postecoglou, 23 jours et déjà un triste record à Nottingham Forest
Comment faire pire ?
Après le limogeage de Nuno Espirito Santo, les supporters de Nottingham Forest pensaient avoir trouvé leur sauveur en la personne d’Ange Postecoglou. L’Australien, vainqueur de la Ligue Europa avec le loser ultime Tottenham, est arrivé pour relancer une équipe qui tournait très bien la saison dernière. Mais les choses se gâtent à la suite de la défaite face à Midtjylland ce jeudi soir en Ligue Europa. …
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
