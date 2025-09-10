Andy Delort et Thomas Mangani à la rescousse d'Ajaccio
« Bienvenue dans ce vol Air Corsica direction le Régional 2. »
Relégué sportivement en Régional 2 et placé en liquidation judiciaire à la fin de l’été, l’AC Ajaccio s’apprête à recruter de nouveaux matelots pour relancer le navire. D’après Corse Matin , quatre anciens joueurs de l’ACA, Thomas Mangani, Riad Nouri, Cédric Avinel et Andy Delort vont signer dans les prochains jours avec le club corse. Joueur d’Ajaccio entre 2010 et 2013, l’international algérien de 33 ans va redécouvrir le football amateur après une pige loupée à Montpellier tandis que Mangani va sortir à 38 ans de sa retraite.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
