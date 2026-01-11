 Aller au contenu principal
Endrick qualifie l'OL dans un gros combat face à Lille
information fournie par So Foot 11/01/2026 à 23:11

Le LOSC et l'OL ont livré une belle bataille à Pierre-Mauroy, mais c'est le crack brésilien, pour son premier match sous son nouveau maillot, qui a eu le dernier mot (1-2).

Lille 1-2 Lyon

Buts : Ngoy (28 e ) pour le LOSC // A. Moreira (1 re ) & Endrick (42 e ) pour l’OL

« On sait pourquoi on l’a ramené ici. » À la mi-temps de ce 16 e de finale de Coupe de France, ce dimanche soir, Clinton Mata et les Lyonnais avaient déjà la confirmation que ce joueur allait marquer de son empreinte la deuxième partie de saison lyonnaise : à l’occasion du déplacement de l’OL sur la pelouse de Pierre-Mauroy, la France a découvert Endrick Felipe Moreira de Sousa, gamin de dix-neuf ans amené à devenir l’une des sensations du championnat de France. Pour le moment, ça n’était que de la coupe, mais on a déjà vu ce qu’on devait voir : du caractère, de l’envie, du talent, un poteau (5 e ), du déchet aussi, mais surtout la dalle d’un garçon qui n’a plus rien à grailler depuis trop longtemps. Et puis ce but classieux, d’un plat du pied limpide après une déviation du très bon Corentin Tolisso (42 e ). Le but du 2-1, celui de la victoire et de la qualification pour Lyon, celui du décollage pour Endrick.…

Propos de Clinton Mata recueillis par Bein Sports

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com

