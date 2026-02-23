 Aller au contenu principal
Andriy Pyatov : « Vivre la guerre en Ukraine et la regarder à la télé sont deux réalités différentes »
23/02/2026

Quatre ans après l’invasion de son pays par la Russie, la légende du Shakhtar Donetsk Andriy Pyatov raconte comment la guerre a profondément bouleversé le quotidien de son club. Désormais entraîneur des gardiens des Mineurs, celui qui a longtemps vécu dans le Donbass invite même Gianni Infantino à se rendre en Ukraine pour constater l’état d’un pays ravagé par un conflit gelé.

L’Ukraine traverse un hiver glacial sous les bombes. Comment vis-tu cette période ?

Ce ne sont pas des moments faciles ni pour moi ni pour ma famille et ni pour le club. Nous continuons à nous entraîner au centre d’entraînement de Lviv à l’ouest du pays, mais cet hiver est particulièrement rude. Les températures négatives sont extrêmes. Si l’on prend en compte la situation de l’Ukraine dans son ensemble, cela ne va évidemment pas aussi bien que nous le souhaiterions. Tout le monde peut constater les actes de l’État terroriste russe, qui envoie des missiles sur les centrales électriques afin de priver la population de chauffage. Son objectif est de faire souffrir les Ukrainiens et de mettre notre gouvernement sous pression pour qu’il obtienne un accord favorable en échange de l’arrêt des frappes. Mais je suis convaincu que les Ukrainiens ne céderont pas à cette pression. Ce peuple a déjà prouvé par le passé qu’il n’était pas prêt à accepter cela. Nous continuerons à avancer et à résister aussi longtemps qu’il le faudra.…

Propos recueillis par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com

Guerre en Ukraine
Sport
