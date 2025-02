Andrés Iniesta sur Pep Guardiola : « Avant d'être mon coach, c'était mon idole »

Le joueur préféré de votre joueur préféré.

Dans le dernier numéro de So Foot , entièrement consacré à Pep Guardiola et à sa période catalane (en attendant le deuxième tome) , une certain Andrés Iniesta passe une tête pour raconter qu’il était déjà fan du bonhomme quand il avait des crampons aux pieds : « Ce que j’aimais chez lui, c’était son toucher de balle, sa vision du jeu, comment il dirigeait l’équipe depuis le milieu tout en étant attentif à tout ce qui se passait autour de lui. C’était évident que sa tête allait plus vite que les autres. » …

MJ pour SOFOOT.com