André-Pierre Gignac : une légende à plus d’un Tigre

Finale perdue, avenir incertain, mais une trace indélébile : à 40 ans, André-Pierre Gignac écrirait la dernière page de son histoire avec les Tigres. Retour sur une décennie hors norme, entre titres, intégration totale et héritage durable à Monterrey.

Dix ans après son arrivée au Mexique, André-Pierre Gignac s’apprête peut-être à refermer un chapitre unique de sa carrière. Dans la nuit de dimanche à lundi, l’attaquant français disputait une nouvelle finale de championnat avec les Tigres, porté par un court succès à l’aller de cette finale de championnat d’ouverture. Mais le rendez-vous de Toluca, disputé en haute altitude, n’a pas offert l’épilogue espéré à celui qui est devenu bien plus qu’un simple renfort venu d’Europe.

Quand il débarque à Monterrey en juin 2015, personne n’imagine l’ampleur de ce qui va suivre : un international français performant en Ligue 1 et en pleine maturité qui choisit la Liga MX. Beaucoup y voient une forme de préretraite, d’autres un pari exotique. Pourtant, dès son arrivée à l’aéroport, une centaine de supporters l’attendent, banderoles et chants à l’appui, un accueil inhabituel pour un joueur étranger découvrant le championnat mexicain. Gignac arrive lancé par une saison aboutie sous Marcelo Bielsa et s’impose immédiatement comme un leader. « Il est arrivé avec un profil humble, et ça plaît beaucoup ici , observe Fernando Segura Trejo, sociologue du sport basé à Mexico. Il s’est engagé pleinement avec son club, contrairement à d’autres joueurs qui viennent au Mexique pour une saison ou moins. » …

Propos de Trejo recueillis par EG.

Par Evan Glomot pour SOFOOT.com