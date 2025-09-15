Andre Onana se marre après le derby de Manchester, avec une récompense d'homme du match en Turquie
Le derby de Manchester s’exporte jusqu’en Turquie.
Ironie du sort, Andre Onana a été élu homme du match dès sa première apparition avec Trabzonspor. En déplacement sur la pelouse de Fenerbahçe, dans un choc entre le deuxième et le troisième du championnat turc, l’ancien portier de Manchester United et Ederson, ex-Manchester City, faisaient tous les deux leurs débuts avec leurs nouveaux clubs.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
