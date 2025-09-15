 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Andre Onana se marre après le derby de Manchester, avec une récompense d'homme du match en Turquie
information fournie par So Foot 15/09/2025 à 11:37

Le derby de Manchester s’exporte jusqu’en Turquie.

Ironie du sort, Andre Onana a été élu homme du match dès sa première apparition avec Trabzonspor. En déplacement sur la pelouse de Fenerbahçe, dans un choc entre le deuxième et le troisième du championnat turc, l’ancien portier de Manchester United et Ederson, ex-Manchester City, faisaient tous les deux leurs débuts avec leurs nouveaux clubs.…

