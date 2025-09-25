Anderson, l'ex de Manchester United, est menacé de prison au Brésil
Douglas Costa sera de bons conseils.
Ancien joueur de Manchester United pendant huit ans, vainqueur de la Ligue des champions en 2008 et autrefois présenté comme l’un des futurs patrons du milieu de terrain européen, Anderson Luis de Abreu Oliveira, alias Anderson, pourrait désormais voir ses prochains dribbles s’effectuer entre quatre murs lors d’une promenade pénitentiaire. Le Brésilien est rattrapé par la justice pour une affaire de pensions alimentaires impayées et risque carrément la prison, selon Marca. …
