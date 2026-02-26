Anaïs Bounouar : « J’encourage les femmes à prendre leurs responsabilités si elles souhaitent entraîner des hommes »

Une femme à la tête d’une équipe masculine ? Oui, et alors ? À 35 ans, Anaïs Bounouar entraîne les joueurs U17 du Toulouse FC, cinquième meilleur centre de formation de France. Après une carrière de joueuse professionnelle marquée par une expérience au Stade rennais, la Stéphanoise de naissance s’est naturellement tournée vers le banc pour entraîner, et ce peu importe le genre. Portrait.

Cette passion du foot, d’où vient-elle ?

Si j’écoute les dires de Maman et Papa, mon premier mot était « but ». Je suis stéphanoise, née à quelques pas de Geoffroy-Guichard : je n’ai pas eu trop le choix que d’aimer le foot. Je baigne dedans depuis toujours grâce à ma famille. Mon père était footballeur et mes oncles sont entraîneurs. Quand je suis arrivée à l’école, le premier sport que j’ai pu faire dans la cour de récré, c’était le foot avec les copains. Et c’est vrai que dans ces premiers moments dans la cour de récré, où tu es avec tes meilleurs potes et que tu joues contre d’autres personnes pour gagner chaque match, tu vis des émotions incroyables. Grâce à ça, j’ai pu m’exprimer et voir ma personnalité très vite. Le foot a été un élément fondateur dans ce que je suis.…

Propos recueillis par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com