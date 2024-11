Amorim à Manchester United : par amour du coût

Pisté par Manchester United pour en faire le successeur d’Erik ten Hag en plein milieu de saison, l’entraîneur du Sporting CP Rúben Amorim serait tenté par le challenge mancunien, quitte à délaisser son projet bien construit dans la capitale portugaise pour un club à feu et à sang depuis plusieurs saisons.

30 buts marqués, 2 encaissés, 9 victoires en 9 matchs. Ce ne sont pas les stats de Pep Guardiola, mais bien de Rúben Amorim, entraîneur du Sporting courtisé par Manchester United pour succéder à Erik ten Hag, licencié après la défaite des Red Devils face à West Ham (1-2). L’entraîneur portugais de 39 ans est le nouveau coach hype du foot européen et marche déjà tranquillement sur le championnat portugais, après l’avoir déjà gagné deux fois. L’homme qui a démarré sa carrière d’entraîneur en troisième division en 2018 avec Casa Pia se retrouve désormais aux portes d’un mythique club, avec la lourde responsabilité de lui redonner ses lettres de noblesse. Après avoir déjà été le héros du Sporting en permettant au club de connaître à nouveau la joie d’être champion du Portugal, pour la première fois depuis 19 ans.

José Mourinho 2.0

Quatre ans après sa promotion à la tête du club portugais, il affiche déjà un beau palmarès : deux championnats du Portugal (2021, 2024), deux Coupes de la Ligue (2021, 2022) et une Supercoupe du Portugal (2021). Avec son jeu en 3-4-3 basé sur la possession et une ligne défensive costaude, il était naturellement cité comme le successeur de Pep Guardiola du côté de Manchester… City ! Ironie du sort, c’est dans l’autre club du nord de l’Angleterre que son avenir devrait s’écrire, avec à sa tête un patron de la pétrochimie plutôt qu’un prince héritier d’un État pétrolier. Ineos et Jim Ratcliffe en auraient fait leur priorité, mieux encore, une obstination. Au point selon The Athletic de mettre les finances des Red Devils , déjà bien exsangues, dans le rouge écarlate. Parce que si Rúben Amorim a la cote, au point d’être déjà comparé avec le boss du management portugais, Monsieur José Mourinho, le Sporting a bien anticipé et lui a collé une clause de départ fixée à 10 millions d’euros.…

Par Anna Carreau pour SOFOOT.com