Lens (re)passe leader avec la manière

Lens 5-1 Angers

Buts : Thauvin (13 e ), Édouard (25 e et 48 e ), Sangaré (40 e ) et Udol (72 e ) pour Lens // Machine (62 e ) pour Angers

Un but encaissé, et la perfection de la soirée s’effondre ? Peut-être, mais personne ne fera la fine bouche du côté de Lens : en battant avec la manière Angers lors de la 27 e journée de Ligue 1 et en assurant le spectacle avec cinq réalisations inscrites, le leader (provisoire) du championnat de France est repassé devant le Paris Saint-Germain (qui compte, cependant, deux rencontres supplémentaires à disputer) avec deux points d’avance. Seul le suspense a manqué, puisque les locaux menaient déjà 3-0 à la mi-temps.…

FC pour SOFOOT.com