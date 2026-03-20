Luis Enrique pique une (petite) crise

Les colères des entraîneurs envers le calendrier, quel marronnier ! Ce vendredi soir, c’est Luis Enrique qui s’y colle : interrogé à propos du programme de Ligue 1 qui attend le Paris Saint-Germain, avec notamment une rencontre contre Toulouse prévue juste après la trêve internationale, l’entraîneur espagnol s’est montré assez agacé en conférence de presse et incrédule sur l’organisation imposé .

Luis Enrique 🇪🇸est très agacé par le calendrier de la #LFP. La Ligue ayant organisé la rencontre opposant le #PSG et le #TFC le vendredi 3 Avril à 20h45 soit moins de 48h après le dernier match de certains internationaux surtout ceux ayant un voyage sur le continent américain.… pic.twitter.com/8rx20KFTKK…

FC pour SOFOOT.com