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Non, Manchester United n'est pas (encore) guéri
information fournie par So Foot 20/03/2026 à 22:58

Non, Manchester United n'est pas (encore) guéri

Non, Manchester United n'est pas (encore) guéri

Bournemouth 2-2 Manchester United

Buts : Christie (67 e ) et Kroupi (81 e , SP) pour Bournemouth // Fernandes (61 e , SP) et Hill CSC (71 e )

Pourtant, Bournemouth a su se montrer généreux… Mais Manchester United n’a pas su s’imposer, malgré un penalty offert par Álex Jiménez (au contact de Matheus Cunha) et transformé par Bruno Fernandes à l’heure de jeu puis un improbable but contre son camp signé James Hill sur corner à vingt minutes du terme. Car à chaque fois, les locaux ont égalisé : d’abord par Ryan Christie, et ensuite via Éli Junior Kroupi.…

FC pour SOFOOT.com

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