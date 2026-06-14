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Omar Artan recevra bien le salaire qu'il aurait dû toucher pour le Mondial
information fournie par So Foot 14/06/2026 à 12:24

Omar Artan recevra bien le salaire qu'il aurait dû toucher pour le Mondial

Omar Artan recevra bien le salaire qu'il aurait dû toucher pour le Mondial

C’est déjà ça.

De retour en Somalie après avoir été bloqué à son arrivée aux États-Unis, Omar Artan a reçu une bonne nouvelle ces dernières heures : il touchera bel et bien le salaire qu’il aurait dû avoir en arbitrant durant le Mondial . L’information provient de BBC Sport, qui dévoile que c’est la FIFA elle-même qui s’est engagée à lui verser cette somme , à la fin de la compétition, comme pour tous les officiels qui seront sur les terrains cet été. Pour rappel, Artan, dont le visa était en règle, avait été retenu à Miami « en raison de problèmes liés à la vérification de ses antécédents ». Depuis, il a aussi appris qu’il serait au sifflet de la prochaine Supercoupe d’Europe entre le PSG et Aston Villa, le 12 août prochain.…

AL pour SOFOOT.com

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