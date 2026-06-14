Y avait-il hors-jeu sur le penalty accordé pour la Suisse contre le Qatar ?
Haïti et Qatar, même combat ?
Rattrapée au score au bout du temps additionnel par le Qatar samedi soir, la Suisse a bien mal entamé son Mondial, alors qu’elle a longtemps mené au score. En première période, la Nati a bénéficié d’ un penalty pour une faute de Mahmoud Abunada sur Remo Freuler . Sur les différents ralentis proposés, on aurait pourtant pu croire que la VAR allait annuler le penalty pour une position de hors-jeu de Freuler. Après quelques secondes de flottement, l’arbitre de la rencontre a bien confirmé la sanction contre le Qatar, alors qu’ aucune image précise n’a été montré pour prouver que le milieu suisse n’était pas en position illicite .…
AL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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