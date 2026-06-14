Y avait-il hors-jeu sur le penalty accordé pour la Suisse contre le Qatar ?

Y avait-il hors-jeu sur le penalty accordé pour la Suisse contre le Qatar ?

Haïti et Qatar, même combat ?

Rattrapée au score au bout du temps additionnel par le Qatar samedi soir, la Suisse a bien mal entamé son Mondial, alors qu’elle a longtemps mené au score. En première période, la Nati a bénéficié d’ un penalty pour une faute de Mahmoud Abunada sur Remo Freuler . Sur les différents ralentis proposés, on aurait pourtant pu croire que la VAR allait annuler le penalty pour une position de hors-jeu de Freuler. Après quelques secondes de flottement, l’arbitre de la rencontre a bien confirmé la sanction contre le Qatar, alors qu’ aucune image précise n’a été montré pour prouver que le milieu suisse n’était pas en position illicite .…

AL pour SOFOOT.com