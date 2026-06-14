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Turquie : soirée chic, détail choke
information fournie par So Foot 14/06/2026 à 12:02

Turquie : soirée chic, détail choke

Turquie : soirée chic, détail choke

Perdue sur le terrain contre l'Australie pour son entrée en lice dans cette Coupe du monde, l'équipe nationale de Turquie est aussitôt retombée dans ses travers et ses doutes, malgré la présence en ses rangs de deux véritables joyaux techniques. Vincenzo Montella a du pain sur la planche pour remobiliser ses troupes.

Extinction des feux et bonne nuit les petits. Voilà le sentiment qui prédomine après l’entrée en matière pour le moins médiocre de l’équipe nationale de Turquie au Mondial 2026. Complètement cadenassés par une Australie solidaire, ultra compacte, disciplinée et redoutable en transition, les hommes de Vincenzo Montella ont juste remporté la bataille de la possession et sont passés à côté de leur rendez-vous, du côté de Vancouver. Les voilà déjà dos au mur, avant de défier le Paraguay, samedi prochain. Au-delà de la faillite tactique du tacticien transalpin, qui s’est constamment enfoncé dans l’entonnoir australien, il est raisonnable de penser que les attentes autour du Millî Takım sont, peut-être, un peu déraisonnables.

Entre dépendance et obsession

Il fallait voir le convoi de près de 1000 voitures, dépêchées par un des sponsors majeurs de la TFF (la Fédération turque de football), pour accompagner le car de l’équipe à l’aéroport d’Istanbul. Vingt-quatre ans après sa dernière participation à une Coupe du monde, bouclée sur le podium à la surprise générale en 2002, l’engouement était au rendez-vous pour un public turc chauffé à blanc, le palpitant en ébullition, avant la rencontre face aux Socceroos . Sur le terrain, là où la maîtrise des émotions est gage de réussite, il semblerait que l’excès de confiance ait été au rendez-vous pour les coéquipiers d’Hakan Çalhanoğlu – le capitaine, d’ailleurs systématiquement obligé de venir récupérer des ballons au niveau de ses défenseurs centraux. Pire, la Turquie a paru désarçonnée par l’extrême solidité affichée par le onze venu de l’ Outback (ainsi que ses remplaçants) , voire dénaturée.…

Par Alexandre Lazar pour SOFOOT.com

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