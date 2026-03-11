Alors que la guerre contre l'Iran fait rage, Donald Trump se recentre sur le coût de la vie lors de son voyage dans le Kentucky

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (ajoute les critiques de Trump à l'égard de Massie, paragraphes 1 et 6-7)

* Trump veut renforcer le soutien des Républicains avant les élections de mi-mandat

* Le président attaque le critique républicain Thomas Massie

* Thomas Massie critique Donald Trump, évoquant des préoccupations liées à la "guerre sans fin"

par Bo Erickson

Douze jours après le début de la guerre contre l'Iran , le président américain Donald Trump se concentre à nouveau sur les questions intérieures. Il s'est rendu dans le Kentucky mercredi pour promouvoir ses projets économiques et attaquer un adversaire de son propre parti, alors que les républicains l'exhortent à répondre aux préoccupations croissantes des Américains concernant le coût de la vie. Le voyage de campagne de Donald Trump est son premier depuis le début de l'opération militaire américano-israélienne en Iran . Il lui offre l'occasion d'affiner son message économique avant les élections de mi-mandat de novembre, au cours desquelles ses collègues républicains défendront des majorités étroites dans les deux chambres du Congrès américain.

Donald Trump doit prononcer des allocutions lors de deux événements organisés dans le nord du Kentucky et à proximité de Cincinnati, dans l'Ohio. La secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, n'a pas pu dire pourquoi Donald Trump avait choisi de se rendre dans ces endroits en particulier, mais la circonscription du Kentucky est également le lieu de résidence du représentant républicain Thomas Massie, un détracteur du président qui a souvent rompu avec son parti. Thomas Massie a mené une campagne très médiatisée pour que le ministère de la justice de Donald Trump fasse preuve de plus de transparence dans le traitement des dossiers liés à feu le financier et délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein.

Donald Trump a soutenu le candidat républicain qui affrontera Thomas Massie lors des primaires du parti en mai.

Quelques heures avant son voyage, Donald Trump a critiqué Thomas Massie dans un message publié sur les réseaux sociaux.

"Je prédis que le "représentant" Thomas Massie sera le PIRE membre républicain du Congrès dans la longue et légendaire histoire du Congrès des États-Unis", a écrit Donald Trump. Dans ses remarques publiques, Donald Trump devrait mettre l'accent sur ses efforts visant à réduire le coût de certains médicaments délivrés sur ordonnance , un argument de vente clé pour les républicains qui tentent de répondre aux préoccupations économiques des électeurs.

Il s'agit du dernier d'une série de discours que Donald Trump a prononcés dans tout le pays pour convaincre le public américain de ses politiques économiques, mais celles-ci ont souvent été éclipsées par ses politiques à l'étranger, la dernière en date étant la guerre en Iran, qui a fait grimper en flèche les prix de l'essence.

Selon l'organisation de voyage AAA, les prix de l'essence ont augmenté de 61 cents en moyenne dans le Kentucky et dans l'ensemble du pays par rapport au mois dernier.

"Le prix du pétrole à court terme, qui chutera rapidement lorsque la destruction de la menace nucléaire iranienne sera terminée, est un très petit prix à payer", a posté Donald Trump cette semaine, "SEULS LES FOUS PENSENT DIFFÉREMMENT!" Bill Kunkel, soudeur à la retraite de 67 ans à Union, dans le Kentucky, a déclaré à Reuters qu'il s'inquiétait de la manière dont la guerre contre l'Iran et le programme de tarifs douaniers de Trump continueront d'affecter une région connue pour sa logistique et son industrie manufacturière.

"J'ai voté pour Trump parce qu'il allait nous sortir de toutes ces guerres. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis d'accord avec Thomas Massie - il ne peut pas s'agir d'une guerre éternelle", a ajouté Bill Kunkel, faisant référence aux critiques de Thomas Massie concernant la décision de Donald Trump d'entrer en guerre contre l'Iran.

Thomas Massie a déclaré dans une interview qu'il souhaitait la bienvenue à Donald Trump dans sa circonscription, car ils partagent de nombreux partisans.

"J'ai pris soin de ne jamais insulter le président, de ne jamais le traiter de tous les noms. Si j'ai un désaccord politique avec lui, je l'exprime clairement et je m'en tiens à cela", a déclaré Thomas Massie.

Donald Trump a soutenu Ed Gallrein, un ancien officier de la Navy SEAL et agriculteur que le président qualifie de "haute qualité", pour affronter Thomas Massie. La campagne d'Ed Gallrein a indiqué qu'il assisterait à l'événement organisé par Donald Trump.

"Il y a un mécontentement croissant à l'égard de la position de Massie, et une partie de ce mécontentement consiste à ne pas soutenir le président", a déclaré Larry Mazzuckelli, un employé du gouvernement fédéral à la retraite et commentateur politique d'Union, dans le Kentucky.