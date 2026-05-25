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Dialoguer avec l'Algérie est "une nécessité", selon l'ambassadeur de France à Alger
information fournie par AFP 25/05/2026 à 16:24

L'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romatet (g) et le ministre de la Justice, Gérald Darmanin (s), lors d'une visite officielle du ministre à Alger, le 18 mai 2026 ( AFP / - )

L'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romatet (g) et le ministre de la Justice, Gérald Darmanin (s), lors d'une visite officielle du ministre à Alger, le 18 mai 2026 ( AFP / - )

Dialoguer avec l'Algérie "est une nécessité", a estimé lundi l'ambassadeur de France Stéphane Romatet, tout en appelant au "respect" mutuel entre les deux pays, qui ont amorcé un rapprochement après près de deux années de profonde crise diplomatique.

"Discuter avec l'Algérie, ce n'est pas faire preuve de faiblesse, c'est une nécessité (...) On sait que c'est difficile, on sait que c'est exigeant, mais ce n'est pas abdiquer", a affirmé sur France Inter le diplomate, qui a fait son retour à Alger le 8 mai, près d'un an après avoir été rappelé par le président Emmanuel Macron.

"On discute avec plein d'autres pays et lorsqu'on discute, on n'est pas accusé de faiblesse", a-t-il poursuivi, en référence aux critiques souvent émises par la droite et l'extrême droite françaises.

Interrogé sur le sort du journaliste français Christophe Gleizes détenu depuis bientôt un an, M. Romatet a estimé que "si on stigmatise, si on jette l'anathème sur ce pays, on n'y arrivera pas. Reprendre cette relation avec Alger (...) c'est aussi aider Christophe à revenir le plus tôt possible en France".

Arrêté dans le cadre d'un reportage en mai 2024 en Kabylie, Christophe Gleizes a été condamné en appel début décembre à sept ans de prison pour "apologie du terrorisme".

L'ambassadeur a toutefois fustigé des propos "inacceptables" publiés par le quotidien El Watan visant le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, qui s'est rendu au Maroc le 20 mai. Le journal évoquait une "vassalisation" à Rabat et multipliait les attaques personnelles contre le ministre, qualifié notamment de "technicien sans relief" et de "ministre de paille".

Un portrait du journaliste sportif Christophe Gleizes, détenu en Algérie, le 29 janvier 2026 à Montpellier ( AFP / Gabriel BOUYS )

Un portrait du journaliste sportif Christophe Gleizes, détenu en Algérie, le 29 janvier 2026 à Montpellier ( AFP / Gabriel BOUYS )

"De part et d'autre (...) il faut faire preuve de respect. Nous attendons du respect de la part de l'Algérie", a affirmé M. Romatet.

Une crise profonde avait éclaté à l'été 2024 lorsque Paris a apporté son soutien à un plan d'autonomie sous "souveraineté marocaine" pour le territoire disputé du Sahara occidental. L'Algérie, qui soutient les indépendantistes du Front Polisario, avait immédiatement rappelé son ambassadeur en France.

La crise s'était aggravée avec l'arrestation en novembre 2024 de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal (gracié en novembre 2025), puis la mise en examen en avril 2025 d'un agent consulaire algérien accusé d'être impliqué dans l'enlèvement en France d'un influenceur algérien, Amir DZ. Cette affaire avait conduit à l'expulsion réciproque d'une douzaine de diplomates et agents consulaires et au rappel de l'ambassadeur Romatet.

Un dégel a été amorcé depuis février, marqué par les visites de trois ministres français à Alger. "D'autres visites sont programmées de ministres algériens en France, de hauts responsables français en Algérie dans les semaines qui viennent", a ajouté M. Romatet.

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2 commentaires

  • 25 mai 20:28

    Pas un mot dans l'article sur le fait que cette semaine, le parlement Algérien a voté la loi sur la criminalisation de la colonisation française.... Ce qui, au yeux de la justice Algerienne, pourrait potentiellement faire de tout français un criminel... Très amical, ce vote, très amical.

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