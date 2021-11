Allocution de Macron : la dose de rappel requise pour les plus de 65 ans

Pour la 9e fois depuis le début de la crise du Covid-19, Emmanuel Macron s'est adressé solennellement aux Français ce mardi soir pour doper le rappel vaccinal face au rebond de l'épidémie. « La cinquième vague a commencé en Europe », a indiqué le président, avant d'affirmer : « À partir du 15 décembre, il vous faudra justifier d'un rappel ». Le maintien du pass sanitaire sera en effet conditionné à la dose de rappel pour les plus de 65 ans à cette date.

Alors que le nombre de cas quotidien remonte et que des études montrent une baisse de l'efficacité vaccinale au bout de quelques mois, le chef de l'État était attendu sur la question de la troisième dose pour les plus de 65 ans. Cette catégorie est, en effet, la plus à risque. Selon le ministère de la Santé, la moitié des patients hospitalisés en soins critiques ont actuellement plus de 65 ans, alors qu'ils n'étaient qu'un tiers fin août. Avant de trancher, le chef de l'État a réuni mardi matin un Conseil de défense sanitaire sur la promotion du rappel vaccinal. Seules 3,4 millions des 7,7 millions de personnes éligibles (plus de 65 ans, victimes de comorbidités, soignants...) ont été revaccinées.

Outre un rappel à respecter les gestes-barrières, le chef de l'État devrait aborder la question du rappel vaccinal pour tous, comme l'envisage l'Italie après Israël et l'Allemagne. La

