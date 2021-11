Allocution d'Emmanuel Macron : 56 % des Français n'ont pas été convaincus

Un président candidat et une crédibilité moindre. L'allocution télévisée du président Emmanuel Macron mardi soir, consacrée à la question du rappel vaccinal pour les plus âgés et en grande partie à la défense de son bilan après bientôt deux ans de crise, a été suivie par 20,9 millions de téléspectateurs sur l'ensemble des chaînes qui la retransmettaient, selon les chiffres de Médiamétrie. Il s'agit de la plus faible audience des neuf interventions du chef de l'État dans ce laps de temps, aucune annonce majeure n'étant au programme.

Au lendemain de la diffusion, un sondage Odoxa-Backbone Consulting réalisé pour nos confrères du Figaro révèle que la majorité des Français a entendu en ce discours celui d'un candidat à la réélection, ce qui, de fait, va de pair avec une perte de crédibilité.

Des décisions plutôt populaires

Pour 64 % des Français, Emmanuel Macron s'est ainsi exprimé comme un candidat en campagne. Si en outre, il a été clair pour 64 % des Français, il n'a pas dit la vérité (pour 55 %) et n'a pas été rassurant (60 %). Ainsi, 56 % des Français ayant regardé l'allocution ont trouvé que le chef de l'État n'avait pas été convaincant.

Concernant les différentes annonces du chef de l'État, le retrait du pass sanitaire pour les Français de plus de 65 ans qui n'auront pas reçu leur 3e dose remporte l'approbation

