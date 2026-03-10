Allianz Global Investors a acheté des obligations d'État britanniques à long terme lors des ventes massives liées à l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Allianz Global Investors a renforcé sa position en faveur des obligations d'État britanniques à plus long terme la semaine dernière, en pariant sur le fait que la Banque d'Angleterre réduira encore ses taux cette année.

Les obligations d'État britanniques ont été parmi les plus touchées par les ventes massives d'obligations mondiales à la suite de la guerre entre les États-Unis et Israël et l'Iran, qui a entraîné une forte hausse des rendements, les investisseurs évaluant le risque d'une hausse de l'inflation et réduisant les paris sur les baisses de taux.

Ranjiv Mann, gestionnaire de portefeuille senior au sein de la société, a déclaré à Reuters qu'il avait ajouté une position favorisant les obligations britanniques à 30 ans, connues sous le nom de gilts, par rapport aux bons du Trésor américain à la fin de la semaine dernière.

"Il est clair qu'à court terme, les marchés remettent en question une partie de ces anticipations concernant les taux de la Banque d'Angleterre, mais nous pensons que le contexte sous-jacent reste favorable aux gilts par rapport aux autres marchés", a déclaré M. Mann, citant l'affaiblissement du marché du travail, le ralentissement de l'inflation avant la guerre et la politique budgétaire stricte.

Les paris des investisseurs sur la baisse des taux de la Banque d'Angleterre ont été bouleversés. Lundi, alors que le pétrole montait en flèche, les traders ont estimé qu'il y avait de fortes chances que les taux soient relevés cette année, alors qu'ils s'attendaient auparavant à une baisse des taux ce mois-ci. Mardi, ils ont estimé à environ 50 % la probabilité d'une baisse des taux d'ici la fin de l'année.