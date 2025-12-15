 Aller au contenu principal
Allemagne-Un député d'extrême droite poursuivi pour avoir fait un salut nazi
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 15:37

Le député allemand Matthias Moosdorf, membre du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD), est poursuivi par le parquet de Berlin pour avoir fait un salut nazi présumé au sein du Parlement en 2023.

Matthias Moosdorf, 60 ans, aurait claqué des talons et effectué un salut nazi près de l'une des entrées du bâtiment historique du Reichstag lors d'une session parlementaire en juin 2023, dans un environnement où il savait que son geste "serait perceptible par d'autres personnes", a indiqué le parquet de Berlin dans un communiqué lundi.

En octobre, la chambre basse du Bundestag a voté la levée de l'immunité parlementaire du violoncelliste favorable à la Russie devenu homme politique, ouvrant ainsi la voie aux poursuites judiciaires.

En Allemagne, l'utilisation de slogans et de symboles attribués à des groupes anticonstitutionnels, dont les nazis, est illégale depuis la Seconde Guerre mondiale.

Matthias Moosdorf a rejeté sur le réseau social X l'accusation selon laquelle il aurait fait le salut hitlérien alors qu'il déposait le manteau de sa femme au vestiaire du bâtiment.

"Il est honteux que quelqu'un tente de créer un spectacle politique à ce niveau au lieu de s'engager de manière constructive avec le contenu de notre parti et ses positions politiques", a-t-il déclaré.

Dernièrement, l'AfD a été classifié d'organisation d'extrême droite par l'agence allemande de renseignement intérieur.

(Rédigé par Miranda Murray ; version française Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)

USA 2024
    Il saluait seulement Le ruSSe Poutine... c'est pas méchant !

