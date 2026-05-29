Allemagne: recul du chômage en mai malgré l'absence de reprise printanière

( AFP / NICOLAS TUCAT )

Le taux de chômage en Allemagne a reculé à 6,3% en mai, en baisse d'un dixième de point sur un mois, même si la reprise printanière sur le marché du travail n'est toujours pas marquée, selon des chiffres officiels publiés vendredi.

En données brutes, moins représentatives d'une tendance de fond mais qui servent de référence dans le débat public, le nombre de chômeurs est repassé sous la barre des 3 millions, franchie en janvier, pour s'établir à 2,95 millions de personnes, selon l'Agence fédérale pour l'emploi.

Sur un an, le nombre de personnes sans emploi a toutefois augmenté de 31.300 personnes.

"Malgré une baisse du chômage, la reprise printanière n'a pas vraiment pris de l'élan cette année", a commenté Andrea Nahles, directrice de l'agence pour l'emploi, dans un communiqué.

Au premier trimestre 2026, le PIB allemand a surpris en affichant une hausse de 0,3%, mais le deuxième trimestre devrait davantage refléter les effets de la guerre en Iran sur la dynamique de reprise économique, selon le rapport mensuel de l'agence.

"La conjoncture demeure trop faible pour stimuler le marché du travail", est-il ajouté.

En Allemagne, le risque de devenir chômeur en perdant son emploi reste "relativement faible par rapport aux normes historiques", et ce malgré une tendance haussière continue, note l'agence.

En revanche, les chances de sortir du chômage en retrouvant un emploi sont "historiquement basses", comme en témoigne la faiblesse persistante de la demande de main-d'œuvre déclarée par les entreprises.

En mai, 643.000 postes étaient affichés par l'Agence fédérale, soit 8.000 de plus qu'il y a un an.