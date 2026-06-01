Allemagne-PMI/L'activité manufacturière marque le pas en mai

Le secteur manufacturier allemand a marqué le pas en mai, le recul de la demande et la flambée des coûts liés à la guerre au Moyen-Orient ayant pesé sur l'activité, montre une enquête publiée lundi.

L'indice final des directeurs d'achat (PMI) du secteur manufacturier de S&P Global est tombé à 50,1 le mois dernier, contre 51,4 en avril, se maintenant toutefois au-dessus de la barre des 50 qui sépare la croissance de la contraction.

"La reprise dans le secteur manufacturier a perdu de son élan en mai, confirmant les signaux d'alerte des récentes enquêtes PMI selon lesquels la croissance, tirée par l'anticipation des commandes, était susceptible de s'essouffler", a déclaré Phil Smith, directeur adjoint des affaires économiques chez S&P Global Market Intelligence.

La croissance de la production a ralenti pour le deuxième mois consécutif et le carnet de commandes a diminué après avoir augmenté au cours des trois mois précédents.

Les nouvelles commandes ont quant à elles baissé pour la première fois en cinq mois, et les ventes à l'exportation ont également reculé pour la première fois depuis janvier, selon l'enquête.

Les entreprises invoquent l'incertitude géopolitique et les prix élevés, même si certains clients ont avancé leurs commandes pour éviter les perturbations et les hausses de prix.

Les pressions sur les coûts se sont encore intensifiées, l'inflation des prix des intrants atteignant son plus haut niveau depuis juin 2022.

"Les marges étant sous pression, il fallait bien que quelque chose cède, et ce 'quelque chose', c'est l'emploi, les pertes d'emplois dans le secteur manufacturier s'accélérant à un rythme jamais vu depuis début 2025", ajoute Phil Smith.

Les prévisions des entreprises concernant la production pour l'année à venir se sont toutefois légèrement améliorées et sont revenues en territoire positif.

Cependant, le moral reste bien en-deçà du niveau de février, dans un contexte marqué par les inquiétudes liées à l'inflation, la prudence des clients et les pénuries d'approvisionnement.

(Maria Martinez ; version française Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)